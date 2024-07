Hunde in Hitze-Fahrzeug: Feuerwehr kühlte Wagen

Unfassbar: Während ein Franzose mit seiner Familie in Seefeld in Tirol in einem Restaurant essen war, ließ er die Hunde im Fahrzeug, das in der prallen Sonne stand, zurück. Eine Passantin schlug Alarm – die Polizei rückte an. Letztlich wurde die Feuerwehr angefordert, die den Wagen mit Löschwasser abkühlte – bis der uneinsichtige Besitzer zurückkam.