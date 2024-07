Palästinenser einigen sich auf Nachkriegsregierung

Verhandlungen laufen wieder

Am Donnerstag wird eine israelische Delegation in der katarischen Hauptstadt Dohar erwartet, um über eine Feuerpause im Gazastreifen zu sprechen. Israels Regierung verlangt als Voraussetzung, dass Streitkräfte im sogenannten Philadelphi-Korridor bleiben dürfen, und will die Rückkehr der vertriebenen Palästinenserinnen und Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen kontrollieren. Zudem sollen die verbleibenden Stellungen der israelischen Truppen geklärt werden.