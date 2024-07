USA gewinnen Krimi gegen Weltmeister Deutschland

USA starten gegen Serbien

Das olympische Turnier wird in Lille und Paris ausgetragen. Die USA eröffnen am Sonntag (17.15 Uhr) gegen Vizeweltmeister Serbien um NBA-Topstar Nikola Jokic. Deutschland tritt am Samstag (13.30 Uhr) gegen Japan erstmals bei den Sommerspielen in Frankreich an.