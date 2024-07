Pferde-Embryos und Co.: So teuer ist Olympia!

Bei den Sportgeräten sind die Segelboote ganz oben in der Preistabelle zu finden. Ein 470er-Boot kostet normal um die 35.000 € – unsere Mixed-Starter Lara Vadlau und Lukas Mähr lassen die Kosten mit zahlreichen Spezialanfertigungen bis 60.000 € in die Höhe schnellen, um voll auf Gold loszugehen. Selbst die „kleinste“ Klasse, der iQFoil kostet noch rund 10.000 €. Das Ruderboot von Magdalena Lobnig kommt indes auf stolze 18.000 €, gehört allerdings (wie die Ausrüstung in vielen Disziplinen!) dem Verband. Für ihre Bronzene in Tokio bekam die Kärntnerin ihr Erfolgsboot im Nachhinein geschenkt – eine schöne, seltene Geste.