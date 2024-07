Leichte Entwarnung – aber Jatta wieder auf Eis

Jatta ist leider der ultimative Grazer Pechvogel. Nach Lendenwirbelbruch, Muskelfaserriss und Syndesmosebandriss verbrachte der 21-Jährige in Graz in seinem ersten Vertragsjahr 129 Tage im Lazarett. In der aktuellen Vorbereitung hatte sich der Wikinger gerade erst zurückgekämpft – und laut Sportchef Andi Schicker „eine gute Figur“ gemacht. Jetzt setzte es aber sofort den nächsten Rückschlag.