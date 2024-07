Umstrittene Gnade für Erdwespennest im Grab

Das Auflassen einer Begräbnisstelle scheiterte an den stacheltragenden Insekten. Friedhofsbesucher äußern Kritik, weil Stadtgemeinde die Gefahr nicht sofort beseitigte und den Tieren den Tod am Friedhof ersparen will. Ein Insektenexperte rät zur raschesten „Entschärfung“, egal wie.