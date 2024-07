Kaiserlich-köstliche Pannen am Hof der Habsburger

Mahlzeit! Was Andrea Glatzer und Ingrid Schramm aus Weiden am See in den Regalen historischer Archive entdeckt haben, können sich neugierige Gäste morgen ab 18.30 Uhr im Weinwerk in Neusiedl schmecken lassen. Unter dem Motto „Geheimnisse am Hof der Habsburger – Küchenunfälle und andere Enthüllungen“ wird genüsslich in die Töpfe der Aristokratie geblickt.