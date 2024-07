Nach den Exzessen: Tichy über Angst der Stammgäste

Gewaltexzesse am Reumannplatz, direkt vor dem Tichy – da wird das Klima in einem der berühmtesten Eissalons der Stadt gleich noch frostiger. „Uns reicht es jetzt, wir wollen nicht, dass unser Name immer mit Verbrechen in Verbindung gebracht wird“, sagt Kurt Tichy. Das belaste den Namen der Marke. „Zuerst wollten wir das Aussitzen, Abwarten. Aber die Berichterstattung eines Mediums über den Prozess der Messerattacke im März wurde uns zu viel“, schildert der Unternehmer. Viele hätten fälschlicherweise an den Tichy als Tatort gedacht, weil der Artikel so unglücklich formuliert war. Und weiter: „Wir wollen auch nicht zu einem politischen Spielball werden.“