Verstappen: „Einige Leute müssen jetzt aufwachen!“

Verstappen sei „frustriert, denn mit diesen Updates ist es immer noch nicht gut genug.“ McLaren, Ferrari und auch Mercedes rütteln an der Hackordnung in der Formel 1. Zwar hat Verstappen mit 255 Punkten noch 84 Zähler Vorsprung auf Ungarn-Pole-Setter Lando Norris, doch bei noch zwölf ausstehenden Rennen (inklusive Ungarn-GP am Sonntag, Anm. d. Red.) könnte der WM-Vorsprung langsam schrumpfen.