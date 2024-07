13 Taten von vielen: Wenn Kriminalität zuwandert

Wie umgehen mit jenen Zuwanderern, die in Österreich Schutz suchen, sich aber nicht integrieren wollen? Was tun mit den Kriminellen unter den Flüchtlingen? Auch Österreich wird eine neue Strategie benötigen. Hier nur ein Bruchteil der Fälle, die sich alleine in den ersten Monaten dieses Jahres in Wien zugetragen haben oder ans Tageslicht kamen: