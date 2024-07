Massive Ausfälle im ÖBB-Zugverkehr in Vorarlberg

Wegen einer technischen Störung in einem Stellwerk zwischen Dornbirn und Bregenz ist es am Freitag in Vorarlberg zu umfangreichen Ausfällen und Verzögerungen im Zugverkehr gekommen. Betroffen war besonders der Nahverkehr, Fernverkehrszüge warteten die Sperre vorerst ab. Ein Zusammenhang zu den aktuellen weltweiten IT-Störungen bestehe nach derzeitigem Wissensstand nicht, erklärte ÖBB-Sprecher Robert Mosser.