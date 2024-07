„Hand-Spanier“ Cucurella löst Haar-Versprechen ein

Marc Cucurella hat seine „EM-Wettschulden“ eingelöst und sein Versprechen wahr gemacht. Der Europameister präsentierte sich auf Instagram nämlich mit rot-gefärbten Haaren. An seiner lockigen Haarpracht ändert der neue Look aber nichts, das musste er auch seiner Freundin versprechen. In Deutschland sorgt Cucurella unterdessen weiterhin als „Hand-Spanier“ und Buhmann für Wirbel.