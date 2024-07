Biden zu Sturmgewehr: „Ist Zeit, es zu verbieten!“

Lieblingswaffe von Amokäufern

Das Gewehr wurde in den vergangenen Jahren in den USA immer wieder von Schützen benutzt, die mehrere Menschen töteten, bei sogenannten „mass shootings“. Das Gewehr ist in der immer wieder aufflammenden Diskussion über eine Verschärfung des Waffenrechts in den USA daher auch besonders umstritten.