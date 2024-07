Die Natur des Brandnertals entdecken

Das Kleine Habichtskraut wird auch Mausohr-Habichtskraut oder Langhaariges Habichtskraut genannt und gehört zur Familie der Korbblütler. Die ausdauernde, krautige Pflanze verfügt über schmale, eiförmige Laubblätter, die eine Rosette bilden. Die Blätter sind an der Unterseite grau-filzig behaart. Das Kleine Habichtskraut ist eine Lichtpflanze, man findet es auf Trockenrasen, in Heiden und lichten Wäldern sowie in Felsspalten. Die Blütezeit erstreckt sich von Mai bis Oktober. Die Blütenkörbe enthalten bis zu 64 hellgelbe sogenannte Zungenblüten. Die Randbereiche der Blüten reflektieren das UV-Licht, was sie für Bestäuber zweifärbig erscheinen lässt und somit noch verlockender macht. An sonnigen Tagen sind die Blüten von circa 8 Uhr morgens bis 15 Uhr geöffnet. Bei Trockenheit werden die Laubblätter eingerollt, wobei die helle, Licht reflektierende Unterseite nach außen weist, um die Erwärmung zu verringern.