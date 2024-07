Grüne Kritik an der Bezahlkarte für Asylwerber

Aus dem Büro des zuständigen Landesrats Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) heißt es: „Der Pilotversuch ist erfolgreich gestartet, alles läuft, es gibt keine Probleme.“ Mit Montag dieser Woche startete die Einführung der sogenannten Sachleistungskarte für Asylwerber. 246 Menschen sind an diesem Test beteiligt. An sie wurde die finanzielle Unterstützung in der Höhe von sieben Euro pro Tag nicht mehr in bar ausbezahlt, sondern als Guthaben auf eine Visa-Karte gebucht.