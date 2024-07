Sturmgewehre gestohlen: Polizei fasst Verdächtigen

Der Verdächtige gibt zu, während der Großübung „Schutzschild 24“ mitten in der Nacht in den am Kulturhaus abgestellten Bundesheer-Lkw eingebrochen zu sein und daraus ein Sturmgewehr gestohlen zu haben. Wie auch mehrere Magazine und eine Überwurfjacke. Diese Beutestücke konnten folglich auch an der Wohnadresse des 35-Jährigen sichergestellt werden.