Doppelte Kosten für Flug zu sterbender Mama

Als er erfährt, dass die Mutter schwer erkrankt ist, packt Özgür Yesilkaya am 26. Jänner 2024 seine Sachen, bucht schnell online einen Flug nach Izmir und macht sich auf den Weg zum Flughafen Salzburg – Abflug noch am selben Tag um 19.35 Uhr. Am Terminal dann der Schock: Er darf den 1900 Euro teuren Flug zu Mama nicht nehmen.