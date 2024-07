Angeklagter: „Geht immer darum, dass ich Gott bin“

Der Verdächtige sitzt bereits in Haft und bekommt seine Medikamente mittels Spritze verabreicht. „Ich glaube, die Medikamente wirken gut und ich fühle mich gut eingestellt“, sagte er. Am Mittwoch wird entschieden, ob er in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen wird oder nicht. „Er muss längerfristig, gesichert und zum Schutz für sich und andere behandelt werden. Sonst wiederholt sich das“, sagte die Sachverständige Sigrun Rossmanith. Eine Entscheidung wird für den Nachmittag erwartet.