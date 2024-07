Nach Tragödie öffnete sich der Weg zu Olympia

„Wenn meine Freundin Kathrin und Sohn Tobias nicht gewesen wären, würde ich gar nicht mehr reiten!“, gesteht der Görtschitztaler Gerfried Puck (51) kurz vor seinem Karriere-Highlight, dem ersten Start im Spring-Turnier bei den Olympischen Spielen ab 1. August in Paris. „Sie haben mir Mut gemacht, haben mir positiv zugeredet – und ein bisschen in den Hintern getreten. Dann bin ich nochmals voll in den Reitsport eingestiegen.“