65.000 Euro für bedürftige Familien im Bezirk

So konnten einem Andauer Kind, das schwer beeinträchtigt ist, eine dringend benötigte Therapie ermöglicht werden, ein sehbehinderter Volksschüler erhielt einen Spezial-Laptop, bedürftige Kinder konnten dank der Lions mit auf den Schulschikurs fahren, ein einjähriges Kind erhielt eine Finanzierung für die Entwöhnung von einer Magensonde und noch so einiges mehr. Der Dank des Lions-Teams gilt jenen, die spenden. „Danke an alle, die unsere Veranstaltungen besuchen, an die großzügigen Spender und Sponsoren, an jene, die uns mit Waren und Produkten unterstützen, und an all die lieben Menschen, die uns stets zur Seite stehen. Bitte helft uns weiter helfen!“