1450 Transfers! Jetzt will Velden doch aufsteigen

Keine Übertrittszeit ohne prominente Transfers! Wie in den letzten Jahren üblich, landeten die Kärntner Klubs auch heuer teilweise echte Kracher. Nach dem Chaos (und Rückzug in die 2. Klasse!) beim ASK kamen auch viele Spieler der Klagenfurter bei neuen Vereinen unter. Während die Regionalligisten Treibach mit Karl Schweighofer und WAC Amateure mit Namanja Rnic weiterhin an ihren Trainern festhalten, gibt‘s in der Kärntner Liga bei Donau, Völkermarkt, Austria Klagenfurt Amateure und Bleiburg neue Männer an der Seitenlinie.