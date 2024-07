Drei Schlepper innerhalb von 10 Minuten verhaftet

Drei Schlepper an Grenze

Das strenge Durchgreifen der Exekutive in Ländern wie Serbien, verstärkte Grenzkontrollen und gezielte Maßnahmen wie die Operation Fox haben deutliche Spuren hinterlassen. Kurzfristig war am vergangenen Wochenende die Situation aber wieder angespannt wie zu Spitzenzeiten der Zuwanderung. In einer vermutlich akkordierten Aktion haben Samstag gegen 19 Uhr drei Schlepper fast zeitgleich die Grenze im Raum Kittsee durchbrochen.