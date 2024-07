Die Wasserqualität des Bodensees ist top

Nach wie vor ist der Wasserstand des Bodensees ungewöhnlich hoch, der Pegel in Bregenz zeigt aktuell 4,95 Meter an, das sind 66 Zentimeter mehr als der langjährige Durchschnitt. In den vergangenen Wochen sind allerdings nicht nur immense Wassermengen in den See geschwemmt worden, sondern auch exorbitante Schwebstofffrachten, weshalb insbesondere die Vorarlberger Uferbereiche, an welchen bekanntlich die größten Zuflüsse liegen, an vielen Stellen noch merklich getrübt sind.