„Von großen Wachstumsraten ist nichts zu spüren“

Nachhaltigkeit als Chance

Wo es gerade jetzt gute Wachstumschancen gibt, haben Experten der FH Kärnten beleuchtet. „Betriebe, die sich auf Nachhaltigkeit spezialisieren, haben einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil“, erklärt Verena Fink. Dieser Vorteil lässt sich auch in Zahlen fassen. „Kärnten erwirtschaftet so schon jetzt Exporte von 3,1 Milliarden Euro. Nachhaltigkeit bringt in Kärnten gut doppelt soviel Wertschöpfung wie im restlichen Österreich“, bestätigt Albert Luger. Besonders stark sind Kärntner Unternehmen, wenn es um Wärme und Energie geht.