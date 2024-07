Mol/Sörum triumphieren zum fünften Mal in Wien

Die Norweger Anders Mol und Christian Sörum haben sich zum fünften Mal den Titel bei einem Beach-Volleyball-Event in Wien geholt. Die Olympiasieger bezwangen am Sonntag im Endspiel des Elite-16-Turniers am Heumarkt die Polen Michal Bryl/Bartosz Losiak mit 2:0 (23,12). Im Spiel um Platz drei setzten sich die chilenischen Cousins Marco Grimalt/Esteban Grimalt gegen Nils Ehlers/Clemens Wickler aus Deutschland mit 2:0 (18,16) durch.