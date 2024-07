Senioren bleiben vorerst in ihrem „neuen“ Heim

Schaden wird jetzt einmal repariert

„Ein ganzer Stock ist noch frei, dient jetzt als neues Zuhause. Auch das gesamte Personal ist umgesiedelt. Das ist wichtig, damit die Senioren vertraute Gesichter sehen“, so der Ortschef. Die Übersiedlung sollen die Betroffenen gut überstanden haben. „Die jeweiligen Stationsverantwortlichen haben ihnen die Situation erklärt. Es ist alles sehr gut strukturiert und ruhig abgelaufen“, so Florian Kolmhofer, Bezirkshauptmann in Schärding und Obmann des Sozialhilfeverbands. Wie lange die temporäre Unterbringung dauert, kann man noch nicht sagen. Am heutigen Montag wird der Schaden von Experten begutachtet. „Zuerst wird das Dach repariert, dann gehören die Trocknungs- und Sanierungsarbeiten durchgeführt. Wir wollen die schnellstmögliche Sanierung, mit straffen Bauplan“, versichert Kolmhofer.