Heftige Unwetter zogen über die Steiermark

In Kleinlobming (Gemeinde Lobmingtal) kam es ebenfalls zu Murenabgängen im gesamten Gemeindegebiet. „Um die hohe Anzahl an Einsätzen abarbeiten zu können, wurde im Rüsthaus Spielberg ein Führungsstab eingerichtet. 125 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen waren bis in die späten Nachtstunden mit den Aufräumungsarbeiten beschäftigt“, berichtet Zeiler.