Eritreer  Girmay holt den bereits 3. Etappensieg!

Vingegaard ist nach dem Sturz im Frühling stärker zurückgekehrt als erwartet. Er muss sich noch bis am Samstag gedulden, um Pogacar in den Pyrenäen herauszufordern. Am Freitag erwarten die Fahrer weitestgehend flache 165,3 Kilometer zwischen Agen und Pau. Hier bekommen die Sprinter wohl ihre vorletzte Chance bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt.