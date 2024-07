Formel 1 streicht Spielberg das Sprintrennen

Auf ihren Social-Media-Kanälen hat die Formel 1 am Donnerstagnachmittag den Sprintkalender für die Saison 2025 präsentiert. Während die Rennen in Shanghai, Miami, Austin, Sao Paolo und Lusail bestehen bleiben, werden die zusätzlichen Runden, die in den vergangenen drei Jahren Spielberg zugeschrieben worden waren, an das Wochenende in Spa vergeben.