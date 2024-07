AfD gründet jetzt eigene Fraktion im EU-Parlament

„Programm gegen Islamisierung“

Das Programm von „Europa Souveräner Nationen“ richtet sich laut eigener Aussage „gegen den Green Deal, Migration und die Islamisierung Europas“. An der Fraktionsspitze stehen der Thüringer AfD-Abgeordnete René Aust und Stanislaw Tyszka von der polnischen Konfederacja, die mit drei Abgeordneten in dem Bündnis vertreten ist. AfD-Chefin Alice Weidel sagte, man sei mit der neuen Fraktion im Europaparlament freundschaftlich verbunden und habe „unglaubliche inhaltliche Schnittmengen“.



So sind die Sitze im Europaparlament verteilt.