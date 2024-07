Ötz- und Pitztal: Ein Jahr nach fatalem Hochwasser

Ein dramatisches Hochwasserereignis wie im Sommer 2023 im Tiroler Ötztal an der Ötztaler Ache tritt statistisch gesehen nur einmal in 100 Jahren auf. Am Mittwoch war die „Krone“ bei einem Lokalaugenschein in Umhausen mit dabei: Von den Schäden der verheerenden Fluten blieb fast nichts zurück.