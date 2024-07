Hitze: Unfallgefahr mit Personenschaden steigt

Die meisten Hitzetage in Wien und Innsbruck

Das zog sich quer durch alle neun Bundesländern: Die meisten Hitzetage wurden in Wien (2023: 37 Hitzetage) und Innsbruck (35) gemessen, die wenigsten in Bregenz und Graz mit je 20. Besonders auffällig waren dabei die Werte von Tirol, wo sich an Nicht-Hitzetagen im Durchschnitt 15 Unfälle pro Tag ereigneten, an Hitzetagen hingegen 20 (plus 33 Prozent). Im Burgenland wurde bei der deutlich geringeren Absolutzahl von im Schnitt vier Unfällen an Hitzetagen mit einem Plus von 35 Prozent der größte prozentuelle Unterschied registriert.