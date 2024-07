Andreas Herzog: „Englands Klasse setzt sich durch“

Für die Briten wäre es ohnehin am gescheitesten, wenn die Partie erst kurz vor der Verlängerung oder dem Elferschießen losgeht. Denn erst wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht, werden sie mutiger und sieht man, was alles möglich wäre. Dieses Mehr an Klasse im Kader macht sie auch am Mittwoch zum Favoriten – daher tippe ich auf ein 1:0 für England.