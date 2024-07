Urlaub im Zelt, Bus oder Hotel – was wählen Sie?

Bei Außentemperaturen von über 30° bekommen viele schon richtig Lust auf den Sommerurlaub. Doch wie verbringt die „Krone“-Community diesen am liebsten? Bevorzugen ein komfortables Hotel mit Meerblick und Frühstück, oder ist für Sie vielleicht ein Abenteuer im Campingbus Ihr Traumurlaub? Gerade mit den Preissteigerungen könnte aber auch der Campingurlaub im Zelt eine attraktive Alternative sein. Wie und wo werden Sie Ihren Urlaub verbringen? Worauf legen Sie besonders Wert, um in dieser Zeit richtig abschalten zu können? Teilen Sie Ihre Wünsche und Vorstellungen in den Kommentaren!