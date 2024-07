Gehälter: Ab wann Sie zum reichsten Viertel zählen

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Löhne und Gehälter in Österreich heuer zwischen fünf und 7,7 Prozent gestiegen, so die Ergebnisse der aktuellen Vergütungsstudie der Personal- und Managementberatung Kienbaum Wien. Die Untersuchung zeigt, dass sich die Einkommen in Österreich trotz einer gedämpften Wirtschaftslage weiter stark erhöhen. Führungskräfte kommen im Durchschnitt auf ein Plus beim Grundgehalt von 6,3 Prozent, während die Löhne und Gehälter für Spezialisten und Fachkräfte um durchschnittlich 7,7 Prozent gestiegen sind (siehe Grafiken).