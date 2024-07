Tägliche Bewegungseinheit gekommen, um zu bleiben

Ein beeindruckendes Ergebnis, das nicht zuletzt auf die gute Zusammenarbeit des Sport- und Bildungsministeriums sowie der Bundesländer, Bildungsdirektionen, Kindergartenreferate und Bildungseinrichtungen mit dem organisierten Sport zurückzuführen ist. So sorgten insgesamt 216 Bewegungscoaches der Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION für die Umsetzung der Bewegungseinheiten in den zehn Projektregionen in allen Bundesländern.