Abzocke! Dieser Fast-Food-Riese erlaubt sich was

Ein Burger, dazu Pommes und eine Cola! Das klassische Fast-Food-Menü wird häufig mit einer Sauce garniert, um zusätzliche Kalorien in den ausgehungerten Körper zu pumpen. So auch mein Plan letztens in einer Burger-King-Filiale. Erst auf der Rechnung fiel mir auf, dass ich gerade die teuerste Sauce meines Lebens gekauft hatte.