Leclerc am Boden: „Schlimmer als ein Albtraum!“

„Mir fehlen die Worte“

Danach war das Rennen für den Ferrari-Piloten gelaufen. „Sehr frustrierend. Ein weiteres Wochenende zum Vergessen. Und es beginnt, viel zu werden. Diese Phase gerade ist sehr hart. Mir fehlen ein wenig die Worte, es zu erklären“, ist Leclerc ratlos. Nach dem „Nuller“ in Kanada, Platz fünf in Spanien und Rang elf in Spielberg der nächste Rückschlag.