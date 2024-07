Zehn Menschen nach Wohnhausbrand im Spital

Großeinsatz für die Einsatzkräfte in Vöcklabruck (OÖ): Gegen 21.30 Uhr war am Sonntagabend in einem achtstöckigen Wohnhaus Feuer ausgebrochen. Rund 130 Feuerwehrkräfte mussten 28 Parteien evakuieren, die durch Flammen und Rauch in ihren Wohnungen eingeschlossen waren. Zehn Bewohner mussten ins Krankenhaus.