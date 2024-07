Tour: Franzose Turgis gewinnt Gravel-Etappe

Bevor das Feld am Sonntag wegrollte, wurde dem verstorbenen norwegische Radprofi André Drege gedacht. Die Fahrer der norwegischen Mannschaft Uno X erschienen am Sonntag geschlossen in erster Reihe mit einer schwarzen Armbinde. Drege war am Samstag bei der gleichzeitig ausgetragenen Tour of Austria auf der Abfahrt vom Großglockner tödlich verunglückt. Die Schlussetappe der Österreich-Rundfahrt wurde als Kondolenzfahrt ohne sportlichen Wettkampf ausgetragen.