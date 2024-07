VSV vergibt den letzten Legionärsplatz an Stürmer

„Chase passt perfekt in unser Team. Er ist ein guter Eisläufer, groß, stark, hat Spielmacher-Qualitäten, ist im besten Eishockey-Alter und hat in der AHL und zuletzt auch in Europa in der slowakischen Liga vollends überzeugt“, freut sich Neo-VSV-Trainer Tray Tuomie über seinen neuen Center. Person hatte drei Saisonen an der Universität von Maine gespielt, wurde dann 2015 von den Detroit Red Wings gedraftet und absolvierte sogar drei NHL-Spiele.