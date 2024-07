Nächster Bayern-Transfer! Glasner-Schützling kommt

Trainer Oliver Glasner verliert einen seiner wichtigsten Spieler an den FC Bayern München. Flügelstürmer Olise kam in der vergangenen Saison in der Premier League auf 16 Torbeteiligungen in 19 Spielen. Damit hat er auch die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters überzeugt, die derzeit daran arbeiten, den zuletzt angeschlagenen Kader zu sanieren.