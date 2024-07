Nach Aufreger stürmte DFB-Coach die Schiri-Kabine

Die „Bild“ protokolliert das deutsche Drama-Aus. Unter anderem heißt es darin: „Sandro Wagner wird gesichtet, wie er in die Schiedsrichter-Kabine stürmt.“ Der Grund? Ein nicht gegebener Elfmeter. In der 106. Minute hatte Deutschlands Jamal Musiala Spaniens Marc Cucurella im Strafraum am Unterarm getroffen. Die Pfeife von Anthony Taylor blieb stumm, auch der VAR griff nicht ein.