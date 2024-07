Magdalensberg: Ein Ort, der vieles erlebt hat

Einst wurde am Lavagestein des Gipfels am Magdalensberg die erste Hauptstadt Österreichs errichtet. Bürgermeister Andreas Scherwitzl berichtet: „Kaum in einem Ort ist die Geschichte so vielfältig wie bei uns. Besonders bedeutsam ist die frührömische Stadt, die am Gipfel unseres Magdalensberges errichtet worden war.“