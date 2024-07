Das Dixie & Swingfestival lädt Sie ein

Vom 9. bis 18. August verwandeln sich Ilz, Riegersburg, Heilbrunn und vor allem Weiz in ein oststeirisches New Orleans. Das Dixie & Swingfestival bringt den Jazz der Südstaaten in die Region und sorgt mit einer Mischung aus regionalen und internationalen Künstlern für eine großartige Atmosphäre und Sie können ein unvergessliches Jazz-Wochenende hier gewinnen.