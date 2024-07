Rassismus-Eklat? ÖFB-Fanklubs geben Erklärung ab

Tolerante Kurve

Bei einer Übertragung des Schweizer Fernsehens SRF vor dem Spiel gegen die Türkei am Dienstag in Leipzig war aber zu sehen gewesen, wie österreichische Anhänger genau das getan hatten. „Wir stehen gemeinsam mit dem ÖFB für eine offene und tolerante Kurve“, hieß es in der Stellungnahme am Donnerstag. Demnach stammten die Videoaufnahmen vom Treffpunkt vor einem geplanten Fanmarsch in Leipzig.