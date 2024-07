So helfen Sie älteren Nachbarn in Notfällen

Technische Hilfsmittel können Leben retten

Leser haka empfiehlt den Einsatz von Notfalluhren, die per Knopfdruck einen Anruf an vorab festgelegte Kontakte senden. In seiner Familie ruft die Uhr zuerst ihn an, dann seinen Bruder und schließlich seine Schwägerin, falls die ersten beiden nicht erreichbar sind.