In der Kommandozentrale der Schlepperbekämpfung

Im Sommer nehmen wegen der ruhigen See mehr Migranten den dennoch gefährlichen Seeweg übers Mittelmeer auf sich. Kein Land hat so viele gerettet, wie Griechenland und ihre Küstenwache. Die „Krone“ begleitete Außenminister Alexander Schallenberg in die Kommandozentrale der Schlepperbekämpfung im Hafen von Athen.