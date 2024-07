Ältere Autofahrende: Braucht es Sonderregeln?

Autounfälle kommen in jeder Altersklasse vor, so viel steht fest. Dennoch werden bei Unfällen mit älteren Menschen am Steuer immer wieder die Forderungen nach verschärften Regelungen für diese Altersgruppe laut. Viele sehen zum Beispiel in Fahrtauglichkeitsüberprüfungen eine gute Möglichkeit, solche Unfälle zu reduzieren. Was halten Sie von dieser Idee?