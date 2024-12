Lenker verliert Bewusstsein: Mehrere Kollisionen

Dramatische Szenen beim Schulzentrum St. Peter in Graz: Bei einem 81-jährigen Autolenker kam es während der Fahrt zu einem medizinischen Notfall, er krachte in ein Verkehrsschild und einen anderen Pkw und musste reanimiert werden. In Wetzelsdorf verunglückte ein Motorradfahrer (55) bei einer Vollbremsung.